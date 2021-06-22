وجهت نجمة تيك توك المصرية حنين حسام مناشدة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عبر مقطع فيديو علقت خلاله على حكم حبسها 10 سنوات بتهمة الإتجار بالبشر، حيث ظهرت وهي منهارة وتبكي بشدة، مطالبة بإعادة الحكم في قضيتها.

بدأت حنين كلامها خلال مقطع الفيديو بالقول “أنا بوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية كلامي وبسأل سؤال انا عملت ايه؟ عشر سنين ازاي؟ عشر سنين مشدد ليه؟”.

وتابعت: “حصلت على حكم قضائي بالبراءة في الاستئناف وفوجئت في اليوم التالي بأنه سيتم عرضي على المحكمة، ولكنني توجهت إلى مكتب النائب العام وقال لي طول ما أنا قاعد على المكتب مفيش براءة لحنين حسام”.

وتابعت: “طب ليه.. مش عاوز تديني براءة ليه.. شايفني معملتش حاجة”، وأضافت: “يا سيادة الرئيس بنتك بتموت.. والله العظيم بنتك بتموت.. وجمعت شتات نفسي بالعافية عشان أطلع استنجد بالريس واستنجد بالناس.. طب أنا أعمل أية”.

وأوضحت: “أنا عملت إعلان لتطبيق لايكي مش حاجة حرام، تطبيق كلكم بتنزلوه، وعدد من مشاهير يوتيوب على نفس التطبيق.. ولو الأبلكيشن دا غلط سيبينه ليه؟! واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالناس”.

وقالت حنين: “مستقبل وحياة وأسرة بتدمر، أنا عملت إيه أنا مغلطتش، مفيش حد متضرر مني، أنا مضريتش حد”، مشيرة إلى أنها حصلت على 300 دولار مقابل الإعلان.

وأكدت أنها بعد خروجها بعد فترة حبسها التي استمرت 10 شهور، لم تتحدث مع أحد، وأنها حاليًا وسط أهلها.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة حنين حسام، ومودة الأدهم، فتاتي “تيك توك”، بالسجن للأولى 10 سنوات، والأخيرة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه.