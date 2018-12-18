بعد السخرية من إطلالة محمد صلاح في مجلة GQ… هكذا دافع عنه عمرو اديب!

رد الإعلامي عمرو أديب على موجة السخرية التي يتعرض لها لاعب كرة القدم محمد صلاح بسبب جلسة التصوير التي خضع لها لصالح مجلة GQ في نسختها للشرق الأوسط.

كتب أديب عبر حسابه بموقع تويتر: “لكل من لم يعجب لبس صلاح في المجلة الأمريكية، أولا هذا هو (ستايل) المجلة الشهرية التي تصدر منذ عام 1930 في نيويورك، ثانيا نحن نشجع لاعب كرة قدم وليس موديل، ثالثا متى كنت تحلم أن مواطن مصري عَرْبي يظهر في مجلة كبيرة مثل هذه”.

واختتم تدوينته بالمثل الشعبي: “مالاقوش في صلاح عيب قالولوا جايب الهدوم دي منين”.

الي كل إللى مش عاجبه لبس صلاح في المجله الامريكيه اولا ده ستايل المجله الشهرية إللى بتطلع كده من سنه تلاتين في نيويورك ثانيا احنا بنشجع لعيب كره مش موديل ثالثا امتى كنت تحلم ان مواطن مصري عَرْبي يطلع في مجله كبيره كده . مالاقوش في صلاح عيب قالولوا جايب الهدوم دي منين 😂😂😂😂 — Amr Adib (@Amradib) December 17, 2018

يذكر أن صلاح تصدر غلاف مجلة GQ الشهيرة لشهر يناير، واستعانت منسقة الأزياء لجلسة التصوير أوليفيا هاردينج بثياب من دور أزياء عالمية لاختيار قطعا يرتديها صلاح في هذه الجلسة.