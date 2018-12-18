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بعد السخرية من إطلالة محمد صلاح في مجلة GQ… هكذا دافع عنه عمرو اديب!

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رد الإعلامي عمرو أديب على موجة السخرية التي يتعرض لها لاعب كرة القدم محمد صلاح بسبب جلسة التصوير التي خضع لها لصالح مجلة GQ في نسختها للشرق الأوسط.

كتب أديب عبر حسابه بموقع تويتر: “لكل من لم يعجب لبس صلاح في المجلة الأمريكية، أولا هذا هو (ستايل) المجلة الشهرية التي تصدر منذ عام 1930 في نيويورك، ثانيا نحن نشجع لاعب كرة قدم وليس موديل، ثالثا متى كنت تحلم أن مواطن مصري عَرْبي يظهر في مجلة كبيرة مثل هذه”.

واختتم تدوينته بالمثل الشعبي: “مالاقوش في صلاح عيب قالولوا جايب الهدوم دي منين”.

يذكر أن صلاح تصدر غلاف مجلة GQ الشهيرة لشهر يناير، واستعانت منسقة الأزياء لجلسة التصوير أوليفيا هاردينج بثياب من دور أزياء عالمية لاختيار قطعا يرتديها صلاح في هذه الجلسة.

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