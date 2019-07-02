بعد السرطان.. شريف مدكور يصدم المتابعين بإصابته بمرض جديد

صدم الإعلامي المصري ​شريف مدكور​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حين كشف عن انه أصيب بمرض جديد حيث أنّه أثناء خضوعه لكشف في عينيه كإجراء روتيني تمّ الكشف عن إصابته بقطع في الشبكية.

ويأتي ذلك، بعد كشفه مؤخراً عن إصابته بسرطان القولون وهو الآن يخضع لعلاج بالكيماوي، وكان أشار سابقاً في حديثه الذي جاء ضمن برنامجه “4 شارع شريف” الذي يقدمه عبر قناة “الحياة” وفي أول حلقة يوم الاثنين في 24 حزيران (يونيو) بعد عودته من الإجازة المرضية والتي أجرى فيها عملية جراحية لاستئصال ورم، أن القناة وافقة على ظهوره على شاشتها، في حال سقوط شعره نتيجة جلسات الكيماوي التي يخضع لها بعد إجرائه عملية جراحية مؤخرًا.