أكدت الفنانة اللبنانية اليسا على احترامها للمغرب “من شماله لجنوبه وصحرائه” وذلك بعد اتهامها بالإساءة الى الدولة المغربية عبر احدى التغريدات.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشرو كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا”.

مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشرو كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبرو بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمو من شمالو لجنوبو لصحرائو وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا — Elissa (@elissakh) June 29, 2020

تغريدة اليسا جاءت بعد غضب ناشطون مغاربة بسبب اعجابها بخريطة تضم الدول العربية وتظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه حيث تصدر هاشتاغ “إليسا غير مرحب بها في المغرب” قائمة الأكثر تداولا بموقع “تويتر” في المغرب

يأتي ذلك، بعد يوم على نشر اليسا تغريدة مماثلة اكدت فيها على احترامها للملكة العربية السعودية قالت فيها: “أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية وقدي بتدعم لبنان عا كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين بيشتغلو فيها. هيدا موقفي وما حدا يفسرو متل ما بدو أو يفوت بزواريب ضيقة لتحويرو”.