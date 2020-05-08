كشفت الفنانة السعودية “نرمين محسن” عن اسم قبيلها لأول مرة وذلك ردا على الشائعات التي طاولتها بأنها “سورية” الجنسية.

وقد نفت الفنانة السعودية الشابة بشكل قاطع هذه الشائعات وذلك خلال لقائها في برنامج الراصد الذي أذيع على قناة الإخبارية السعودية.

وقالت نرمين محسن: ” سألني صحفي في أحد المؤتمرات هل أنت ممثلة سورية فأجبته بأني سعودية ، فقال لي نستطيع القول بأنك أول ممثلة سعودية تمثل في سوريا”.

وعن أصولها العائلية قالت نرمين محسن: “أنا نرمين الزهراني وأنتمي إلى منطقة الباحة وأمي من المنطقة الشرقية ، وأجمع بين الشرق والغرب، وأفتخر بهذا الأصل. وعن عدم كشفها لاسم قبيلتها السعودية في وقت سابق قالت نرمين: ” ما أبغى الناس تلتفت لي بسبب اسم القبيلة، ما أبغى الناس تعرفني على حس القبيلة، كنت أبغى إني أطلع بجهدي وبدون مساعدات ولذلك لم أكشف عن اسم قبيلتي في وقت سابق”.