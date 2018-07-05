بعد الصلح.. نوال الكويتية تبادر تجاه أحلام وتهنئها بنجاح حفلها في المغرب

اغتنمتْ الفنانة نوال الكويتية، فرصة نشر الفنانة الإماراتية أحلام، صورة من حفلها الأخير، ضمن فعاليات مهرجان “موازين” في المغرب، لكي تهنئها بنجاح الحفل. وعلّقتْ نوال على الصورة، قائلة: “ألف مبروك نجاح حفلتك والحمدلله الله عطاك علي قد نيتك.. وتستاهلين هالنجاح يالغالية”.

وكانت النجمتان، أحلام ونوال الكويتية، أنهيتا خلافاتهما، على الهواء مباشرة ببرنامج “مجموعة إنسان”، على قناة “mbc”، في رمضان الماضي، بعد تقديم النجمة الإماراتية اعتذارًا لنوال، عن كلّ ما مضى.

وفاجأتْ نوال الكويتية أحلام، بمداخلة هاتفية، تعبّر فيها عن مدى اعتزازها وحبّها لها، مشيرة إلى أنهما تجمعهما عشرة طويلة، وعيش وملح، متمنية أنْ يجمعها عمل جديد قريبًا، مع أحلام.

وتسبّب حوار نوال في انهمار دموع أحلام، ما أدّى إلى بكائها أيضًا، وأكّدتْ نوال، أنّ أحلام أكرم منها، لأنّها بدأتْ بالصلح، مشدّدة في الوقت نفسه، على أنّ شهر رمضان شهر الحبّ والتسامح، ويسعدها أنْ تتصالح معها.

وقالت أحلام، إنّ العشرة لا تهون إلا على أبناء الحرام، وهي تجمعها بنوال عشرة طويلة، وتكِنُّ لها الكثير من الحبّ والاحترام والمعزّة، مشيرة إلى أنّها كانت تتمنّى منذ فترة، أنْ يجمعها أيّ شخص مع نوال، لكي تنهي خلافها معها، لأنّها تحبّها بشدّة.

وكان آخر خلاف نشب بين الفنانتين أحلام ونوال، قد جاء بعد قرار mbc، باستبدال الأولى بالثانية في لجنة تحكيم “ذا فويس”، قبل أنْ تعود أحلام لمقعدها بالبرنامج.