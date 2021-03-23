بعد الجدل الذي أُثير حول حقيقة أنها إبنة الممثلة المصرية الراحلة ​ناهد شريف​، خرجت ال​إعلام​ية المصرية ​لميس الحديدي​ عن صمتها لترد على هذه الشائعة، التي تعد الأهم في حياتها، وقالت: “نحن أسرة محافظة جداً، وفجأة أصبحت أم لميس الحديدي هي الفنانة ناهد شريف، أهم شائعة في العالم العربي، والمشكلة أن أمي ليست ناهد شريف”.

وأضافت خلال برنامجها “كلمة أخيرة”، الذي يعرض عبر قناة “ON” المصرية، أن والدتها دائماً ما كانت تدعوها لنفي شائعة أن ناهد الشريف هي والدتها، وتابعت: “لقد تعودنا في عملنا الإعلامي ألا ننفي كلام لا يليق حتى نفيه، والقصة وصلت أنهم وجدوني على باب المنزل”.





