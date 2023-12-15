أطلت الفنانة هنا الزاهد في أحدث فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمنع شابا باغتها بمحاولة تقبيلها أمام الجميع.

وتظهر الممثلة الشابة، في الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا، وهي تسير أثناء خروجها من مراسم عزاء شقيق الممثل أحمد حلمي الذي شهد حضور طليقها أحمد فهمي بينما يقترب منها أحد الأشخاص ويسلم عليها ويحاول تقبيلها من خديها.

هنا الزاهد تحرج شابا حاول تقبيلها

ورغم اقترابه المباغت لها، فإن هنا نجحت في الابتعاد سريعا بحركة ذكية دون السماح له بتقبيلها، وأكملت طريقها إلى سيارتها دون أي مشاكل.

وحضر كثر من نجوم الفن المصري مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مساء الأحد، ومن بينهم طليقها الممثل المصري أحمد فهمي، ليكون هذا الظهور الأول له مع هنا منذ إعلانهما طلاقهما مؤخراً.

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

يذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن أحمد فهمي بـStory عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي

وظلت قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد واحدة من قصص حب الوسط الفنى الجميلة والتى كانت حديث السوشيال ميديا وأطلق عليها أحمد فهمي قصة «حب اللقاءات الثلاثة»، والتي بدأت كما روى الثنائي مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، حيث اللقاء الأول الذي جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، كان في أحد العروض الخاصة بفيلم سينمائي.

وكان أحمد فهمي يرتدي نظارة شمس ليلا، مما دفع هنا الزاهد لتوقيفه وسؤاله عن سبب ارتداء نظارة شمس مساء، ليرد عليها “فهمي” أنها محاولة منه للفت الأنظار، قائلا: «كنت عايز أعمل نمرة»، ليبدأ يثير اهتمامها.

وكان اللقاء الثاني الذي جمع بينهما في أحد الكافيهات، وكان برفقة نجمي مسرح مصر علي ربيع وكريم عفيفي، وبدأ بينهما الكلام حتى أن الفنانة هنا الزاهد أنشأت له حسابا على موقع الصور الشهير انستجرام، واستمر بينهما الإعجاب المتبادل، ليأتي اللقاء الثالث وتبدأ معه قصة الحب تكتمل ملامحها، وذك بعدما عزمها الفنان أحمد فهمي على الغذاء في أحد الأماكن العامة، قائلا: «المطعم كان جنبه معرض عربيات ولقيت هنا بتاخد رأي في العربية اللي عايزة تشتريها.. ومن هنا بقى بدأت قصة الحب».

بدأت قصة الحب بين الثنائي تصبح واحدة من أجمل قصص الحب داخل الوسط الفني والتي تحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الثنائي، الذي كان يتساءل عن موعد زفافهما.

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