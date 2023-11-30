أوضحت شرطة مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، في تقرير لها، أن الممثل الأميركي إيفان إلينغسون، توفي بسبب المخدرات.

وبعد أقل من شهر على وفاته، كشفت الشرطة أن إلينغسون رحل بسبب جرعة زائدة عرضية من عقار “الفنتانيل” المخدر.

إيفان إلينغسون

ويشار إلى أن إلينغسون لم يظهر على الشاشة منذ 10 سنوات، إلا أنه لعب العديد من الأدوار في أعمال سينمائية طوال سنوات طفولته ومراهقته، إذ دخل المجال الفني عندما كان في العاشرة من عمره.

توفى إيفان إلينغسون، الشهير بدوره بفيلم “My Sister’s Keeper”، عن عمر يناهز 35 عاماً، بعد أن رحل بشكل صادم ومُفاجئ يوم الأحد في 5 نوفمبر 2023.

إيفان توفى في فونتانا، كاليفورنيا، يوم 5 نوفمبر، وتم العثور على جثته في غرفة نوم أحد المنازل، كما لم يتم تأكيد سبب موته حتى الآن، و ذكر الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة لا تزل “معلّقة”.

Former child star, Evan Ellingson, has passed away at 35. https://t.co/v2x7AQ7JZu pic.twitter.com/aExulpjjmh — E! News (@enews) November 7, 2023

أهم أعمال إيفان إلينجسون

ــ بدأ إيفان مسيرته التمثيلية عندما كان طفلًا مع سلسلة من الإطلالات التليفزيونية.

– اشتهر بدوره كجيسي فيتزجيرالد، الابن الأكبر لكاميرون دياز، في فيلم «My Sister’s Keeper» عام 2009.

ــ في المسرحية الساخرة «Complete Savages»، كان لإيفان أيضًا دور متكرر بشخصية كايل هارمون في«CSI: Miami».

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