نشر موقع ” البوابة نيوز ” تسجيلا صوتيا للفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” تكشف من خلاله عن تطورات حالتها الصحية وتطمئن جمهورها بعد خضوعها للجراحة الأولى في أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية .

فقالت حورية فرغلي إنها تجاوزت العملية الأولى رغم صعوبتها واستطاعت تحمل الألم وإنها تخضع حاليا إلى جلسات أكسجين وستجري بعد إسبوعين العملية الثانية ثم العملية الثالثة ثم تعود بعد ذلك إلى مصر .

وتابعت مبدية سعادتها باهتمام وسؤال الجمهور عنها قائلة : ” مكنتش عارفة إن كمية الناس دي بتحبني ومكنتش أعرف إن أنا أد كده مهمة بالنسبة لناس كتير .. ربنا يخليكم ليا ودايما بتدعموني ودايما في ضهري ” .

يذكر أن حورية فرغلي كانت قد خضعت يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير للعملية الجراحية الأولى والتي استغرقت حوالي 10 ساعات قام فيها الفريق الطبي باستئصال جزء من عظام القفص الصدري بالإضافة إلى إستقطاع مجموعة من الخلايا الجذعية من الدهون الموجودة في الجسم لزراعتها في الأنف وإعادة ترميمها .

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة حورية فرغلي عن أن الفريق الطبي يضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة .. كما ستخضع لما يقرب من 20 جلسة أكسجين بمنطقة الوجه لتنشيط الخلايا المزروعة في الوجه .