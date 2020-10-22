ردّت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على المتابعين والمعجبين الذين تواصلوا معها واطمأنوا إلى صحتها بعد خضوعها لجراحة في الركبة، وقالت في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” إنها تتمتع بصحة جيدة ويمكنها المشي خلافاً لما يعتقد البعض، لكنها تحتاج إلى بعض الراحة.

وأضافت الفضالة أن الطبيب الاختصاصي أوصاها بضرورة عدم إجهاد الركبة وممارسة تمرين خاص درّبها على طريقة القيام به. ولفتت إلى أنها تشعر بالتعب إذا سارت لمسافة طويلة، وأن عليها الالتزام بتعليمات الطبيب مع ممارسة حياتها الطبيعية لأسابيع عدة. وأوضحت أنها تستند إلى عصا في التنقل من مكان إلى آخر لعدم الضغط على الركبة وإجهادها.

يشار إلى أن إلهام الفضالة كانت قد فاجأت الجميع بنشر فيديو كشفت فيه خضوعها لعملية جراحية وبدت فيه وهي تجلس على كرسي متحرك… وطرح عليها بعض المتابعين الأسئلة عن سبب ذلك، فيما سخر منها آخرون مشيرين إلى أنها ربما خضعت لعملية تجميل جديدة وتخفي ذلك.