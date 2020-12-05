نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة أن يكون هناك أي ارتباط رسمي بين ابنته الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود، مؤكداً عدم صحة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا من أخبار ارتباطهما خلال الفترة الحالية، وموضحاً أن معز مسعود لم يخطب ابنته، أو يتقدّم بطلب يدها رسمياً، وأن ابنته لم تُحدّثه في هذا الموضوع.

يُذكر أن معز مسعود وحلا شيحة كانا قد أثارا الجدل حول ارتباطهما بعدما نشر معز أغنية جديدة له باسم “المقاتل” وأهداها لحلا، وعلّق على الفيديو بقوله: “لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لك يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن”. لتردّ عليه حلا قائلةً:” شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك كرستها لي ولديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك”، وهو ما اعتبره الجمهور أول إعلان صريح لارتباطهما الذي بدأ منذ أشهر، لكن لم يتم تأكيده رسمياً.