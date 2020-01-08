الصفحة الرئيسية فن بعد الفضيحة التي تعيشها.. دنيا بطمة تلغي متابعتها للمجرد ولمنور وأحلام وإيهاب...

بعد الفضيحة التي تعيشها.. دنيا بطمة تلغي متابعتها للمجرد ولمنور وأحلام وإيهاب أمير

بواسطة -
0 77
دنيا بطمة تلغي متابعتها للمجرد ولمنور وأحلام وإيهاب أمير

دنيا بطمة تلغي متابعتها للمجرد ولمنور وأحلام وإيهاب أمير

في خطوة غريبة، قامت دنيا بطمة بإلغاء متابعتها بـ”إنستغرام”، لعدد من المشاهير المغاربة والعرب، لعدم تضامنهم معها في الفضيحة التي تعيشها هذه الأيام، بعد استدعائها للتحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومنعها من السفر، للاشتباه في تزعمها لعصابة “حمزة مون بيبي”، والذي أظهرت التحقيقات التي تم القيام بها منذ أشهر، تورط بعض المسيرين له في السب، والقذف، والتشهير، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والنصب، والتهديد والابتزاز الجنسي عبر شبكة الأنترنت.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.