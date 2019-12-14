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بعد الفيديوهات الإباحية.. جوهرة تتفاعل مع محمد رمضان

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johara0

نشرت الراقصة المصرية ​جوهرة​ مقطع فيديو جديد لها يظهر استماعها لأغنية “مافيا” للفنان المصري ​محمد رمضان​ والتفاعل معها من داخل سيارتها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.
الجدير ذكره ان جوهرة أثارت الجدل مؤخرا بعد إنتشار فيديوهات إباحية لها مع أحد أصدقائها، وتصدّر إسمها مؤشر البحث غوغل في مصر وفي بعض البلاد العربية، بآلاف من عمليات البحث.
وقد إدعى صديق جوهرة أنه زوجها، رغم أن هذا الزواج لم يظهر للنور أبداً.

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