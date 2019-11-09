بعد الفيديو المثير للجدل مع زوجها.. السعودية فوز العتيبي تهاجم “الناس المعقدة”!

هاجمت الناشطة السعودية فوز العتيبي، متابعيها وذلك ردًا على انتقادات وُجهت إليها بعد نشرها ”فيديو الدلع“ مع زوجها.

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واتهمت فوز العتيبي الرجال بأنهم يعانون من عقد النقص مستعينة في هجومها بأحد الشعراء الذي يهاجم الرجال.

وقالت فوز العتيبي في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، تضمنت مقطع الفيديو للشاعر وهو يتحدث عن رجولية الرجل العربي مشيرًا إلى أن الرجل العربي يعتبر رجولته مرتبطًة بـ“شنبه وعصايته وأن يخاف منه الناس“.

وعلقت فوز العتيبي على مقطع الفيديو فقالت: ”الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسكين تتوجس وتحس بالعار“.

الناس المعقده اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على انه خدش لرجوله ترى هو شي حلو بس عقدة النقص تخليك مسيكين تتوجس وتحس بالعار ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها

دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا pic.twitter.com/490CEBPMr5 — فوز العتيبي (@zooztox) November 8, 2019

وأضافت فوز العتيبي: ”ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا“.