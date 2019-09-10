بعد الفيديو المستفز مع والدها.. حلا الترك تحدث ضجة بهذا التفصيل في إطلالتها

نشرت الفنانة حلا الترك، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها بإطلالة لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وبدت في الصورة وهي ترتدي جامبسوت واسعاً بلون رمادي وتحمل حقيبة صغيرة تشبه حقيبة المدرسة.



وأكثر ما أثار الانتباه نظاراتها الشمسية ذات الشكل البيضاوي. ولم ترفق الفنانة الصورة بأي تعليق كما أنها واصلت منع خاصية التعليقات ورغم هذا حققت أكثر من 129 ألف إعجاب. إلا أنها تعرضت لهجوم من قبل متابعي بعض الحسابات التي أعادت نشر الصورة على التطبيق. ورأى بعض الرواد أنها لم تكن وفية لوالدتها.



ويأتي هذا بعدما أثارت الفنانة الشابة ضجة كبيرة بسبب ظهورها في فيديو برفقة والدها في السيارة وهما يرقصان على أنغام أغنية “إنساي” للفنان المغربي سعد لمجرد.

واعتبر عدد من المتابعين أنها أرادت بذلك توجيه رسالة إلى والدتها منى السابر التي أعلنت في فيديو نشر في وقت سابق أن أولادها لم يختاروها لأنها لا تمتلك فيلا وأموال.

كذلك نشر أحد حسابات المعجبين بالفنانة مقطعاً مصوراً لها وهي تجلس إلى المائدة برفقة والدها فيما يقوم بإطعامها بنفسه.