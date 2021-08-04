شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة وذلك بعد الضحة التي اثارتها صورها بالمايوه مع شقيقتها ابتسام في حمام السباحة.

وظهرت دنيا بطمة في الصور وهي تقف امام بركة السباحة بالمايوه وتغطي نفسها عند منطقة الخصر ولكن مع اظهار الكثير من مفاتنها ما تسبب في موجة هجوم جديدة عليها.

يأتي ذلك بعد موجة غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها بالمايوه برفقة شقيقتها ابتسام من داخل حمام السباحة، حيث كانتا ترتديان المايوه أي ملابس السباحة، الأمر الذي أثار غضب المتابعين، وعلق عدد من المتابعين على الصورة، وكتبت متابعة بما معناه: “هل هذه دنيا بطمة أو أنا أحلم؟”.

وعلقت أخرى: “بعض الاحترام يا سيدات”، ومن بين التعليقات تعليق كتبت فيه متابعة: “لا حوال ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”. ووصف آخر دنيا وشقيقتها بـ”ريا وسكينة”.

وقد اعتادت الفنانة المغربية دنيا بطمة، في الفترة الاخيرة، على إثارة الجدل بشكل مستمر، إن لم يكن بأحداثها المختلفة التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة ببإطلالاتها الجريئة والغريبة التي تجعلها حديث السوشيال ميديا.

وتعتبر دنيا بطمة حاليا من أكثر النجمات تفاعلا مع الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يضم حسابها علي موقع إنستجرام ما يزيد عن 7.7 مليون متابع.