لم ينتظر الفنان المصري أحمد العوضي طويلاً ليرد على أنباء انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز، التي انتشرت بشكل واسع مساء الأربعاء، بسبب منشور وُصف بـ”الغريب” دوّنه العوضي عبر صفحته على فيسبوك.

وكان الفنان المصري قد كتب في منشوره: “إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك”. ليتم اعتباره تلميحا من الفنان حول انفصاله عن ياسمين.

لكن الفنان المصري أكد صباح الخميس في تصريحات صحافية أن الشائعات التي راجت خلال الساعات القليلة الماضية عارية عن الصحة، لافتًا إلى أنها مجرد أقاول تظهر بين الحين والآخر.

ووصف العوضي من أطلقوا هذه الشائعات بـ”الناس الفاضية”، مؤكدًا:”حد يسيب حياته”، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الحديث بشكل يومي على كل شائعة تطارده، لأن الأقاويل كثيرة.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك في بطولة مسلسل ”إللي مالوش كبير“ مع ياسمين عبد العزيز الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وكان يجسد شخصية ”سيف الخديوي“.