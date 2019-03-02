بعد الهجوم عليها… فيفي عبده: “يا بخت من بات مظلوم ومابتش ظالم.”

ردت الفنانة المصرية فيفي عبده على الهجوم الذي تعرضت له امس بسبب نشرها فيديو ظهرت فيه ترقص على انغام اغنية لكاظم الساهر غداة الحادث المؤسف في محطة مصر والذي راح ضحيته العشرات بين قتيل ومصاب.

وقالت فيفي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام: “عايزة اقول لكم في اغنية جميلة جدا للقيصر بحبها من كل قلبي سلامي ربي يوصل سلامي”.

وتابعت فيفي: “انا حاسة اني عايزة اقعد اعيط عليها بس مش عارفة مش عايزة خليكوا تشكوا او تتعبوا او تعيطوا انا عارفة اني بديلكم البهجة والحب بس انا كمان بني ادمة والاغنية دي حسيت قلبي قوي”.

وعلقت فيفي على الفيديو كاتبة: “مساء الخير ويا بخت من بات مظلوم ومابتش ظالم.. بشكركم جدا على كل كلمة كتبتوهالي النهارده وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ومازلت بحبكم اوي من مصر ام الدنيا..”.