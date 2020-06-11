رد الممثل المصري عمرو واكد على حملة الانتقادات التي تعرض لها اخيرا بسبب ظهور ممثلة الأفلام الإباحية، من اصل لبناني، ميا خليفة في الجزء الثاني من مسلسل “رامي”.
وقال عمرو واكد في تغريدة عبر حسابه على تويتر ردا على هذه الانتقادات: “أشكر النظام المصري على حملة الدعاية المجانية اللي عملوها لمسلسل رامي. احنا كنّا بنفكر نعمل دعاية ازاي في العالم العربي بس انتم خلاص قومتم بالواجب وزيادة. للأسف مضطر أشكركم لأن النتيجة مبهرة فعلا. استمروا.”.
وكانت وسائل إعلاميّة مصريّة قد وصفت ظهور عمرو واكد مع ميا خليفة في عمل واحد بـ”الفضيحة”، وورد في أحد المقالات ” يبدو أن قلّة العمل كانت هي الدافع الحقيقي لعمرو واكد من أجل المشاركة في مسلسل أميركي بطلته مايا خليفة” فيما اتهمه اخرون بتشويه صورة العرب والمسلمين في أميركا، وأضاف البعض “العمل يصوّر العرب على أنهم شهوانيين يبحثون عن المتع الجنسية”.
يشار إلى أن مسلسل رامى يشارك فيه عدد من الممثلين العرب والمصريين أبرزهم رامى يوسف الحائز على جائزة جولدن جلوب عن دوره فى الجزء الأول من المسلسل.
بغض النظر عن ان الإعلام المصري مطبلاتي، لكن في هذه بصراحة معاهم حق، يعني انت عادي عندك تظهر مع ممثلة أفلام البورنو هكذا عيني عينك بدون أية حساسية؟ و الله بصراحة اسمح لي اقولك انت “وجهك صندالة ” و ماشي اي صندالة، ،لاااااا صندالة حلومة ديال البلاستيك نمرة 55 هههههههههههههههههههه
رغم أن الإعلام المصري إعلام “مجرم” لكن في هدي بصراحة رابحينك و اعطاوك 1 / 0
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