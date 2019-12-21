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بعد الهجوم عليه.. دريد لحام يخرج عن صمته بسبب تصريح “النقاب”!

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duraid laham

علّق الفنان السوري دريد لحام، على الجدل الذي أثير في الساعات الماضية بعد تصريحه حول النقاب ومنعه من الجامعات في بلاده، والذي تسبب في شن بعضٍ من الرواد هجومًا حادًا ضده.

وقال دريد في تصريحاتٍ صحفية: “التصريحات التي خرجت مني بشأن المنتقبات تم اجتزاؤها وتداولها بصورة مغلوطة، على أنني أهاجم الحجاب بشكل عام”.

وأوضح: “المذيع في إذاعة ميلودي وجه لي سؤالاً عن رأيي في قرار منع المنتقبات من دخول الجامعات فقلت إنني أؤيد هذا القرار؛ لأنه من الوارد حدوث تزوير ودخول ذكر بدلاً من أنثى لأن الوجه مغطى”.

وأضاف: “لم أتطرق نهائيًا إلى مسألة الحجاب، الذي أعتبره حرية شخصية بكل تأكيد ولا يمكن أن أطالب أو أؤيد منعه”.

وكانت جامعة دمشق قد أصدرت قرارًا قضى بمنع ارتداء قائمة من الأزياء منها النقاب؛ ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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