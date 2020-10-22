كشفت وسائل إعلام محلية عن قيام الجهات القضائية المختصة في بغداد بإصدار مذكرة يوم أمس الأربعاء تقضي بإلقاء القبض على الفنان العراقي ” جلال الزين ” بعد مرور يوم ونصف اليوم على انتحار زوجته ” نور كاظم ” .

وذلك بعد ثبوت هروبه بعد أن تم استدعاؤه للتحقيق في تلك القضية باعتباره متزوجا ” عرفيا ” بنور كاظم .

وأكدت مصادر أمنية أن الفنان جلال الزين ثبت هروبه بالوقت الحالي ومجهول عنوانه وهو ما جعل القوات الأمنية تجري عملية بحث عنه كما تم تعميم إسمه على المطارات .

وأشارت أيضا إلى أن مذكرة القبض التي صدرت في حقه جاءت عقب ثبوت ترويجه لانتحار زوجته وسط شكوك بأن تكون العملية جنائية وليست انتحارا .

يذكر أن ” نور كاظم ” قد لقت مصرعها صباح يوم الثلاثاء الماضي في منزلها بمنطقة المنصور في العراق رميا بالرصاص بواسطة بندقية .