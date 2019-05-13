بعد انتشار خبر طلاقها من عمرو دياب… هذا ما فعلته زينة عاشور مع ابنتها

ظهرت كينزي دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، مع والدتها زينة عاشور مؤخراً في صورة نشرتها الأخيرة على حسابها على تطبيق “إنستغرام”.

وبدتالوالدة في الصورة وهي تحتضن ابنتها وتقبلها وأرفقت الصورة برمز القلب. وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بجمال الوالدة وابنتها.

واعتبر بعضهم أنّ زينة تعمّدت نشر هذه الصورة بعدما تم إعلان طلاقها من الفنان. ويأتي هذا بعدما كشفت ذلك الإعلامية ريهام سعيد تعليقاً على ردّ متابعة على صورة نشرتها على التطبيق من مسلسل “زي الشمس” الذي تشارك فيه الممثلة دينا الشربيني. وعبرت عن إعجابها بأداء الأخيرة. وكتبت: “غير إنك محترمة ومتواضعة إنتِ إنسانة جميلة وتستحقين كل خير. أبدعتأبدعت. أبدعتِ برافو برافو برافو.ربنا عوضك خير وإن شاء الله تفضلي عاليه فوق السما.ربنا بجد كبير”.

ورداً على تعليق جاء فيه: “هو أنت يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة؟”، أجابت: “عمرو دياب مطلّق بقاله كتير أوي قبل دينا”.