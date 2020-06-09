بعد تداول مقطع فيديو قديم لها بشكل مكثف عبر منصّات السوشيال ميديا، أثناء إجرائها حوار مع الإعلامي “مفيد فوزي” في كواليس مسرحية “هالة حبيبتى” بطولة الفنان الراحل فؤاد المهندس، عادت الطفلة “هند حسني” للظهور بعد 35 عاماً عبر فضائية سكاي نيوز .

حيث أطلّت هند في مداخلة مع “سكاي نيوز بالعربية”، وتحدثت عن المقطع الذي انتشر لها علي مواقع التواصل، والذي شهد لقاءها مع مفيد فوزي من كواليس المسرحية التي شاركت فيها عام 1985، فاتسم الحوار بينهما بخفة الظل، خاصة وأنها أخذت تراوغه رغم صغر سنها. وسردت هند تفاصيل لقائها مع الإعلامى الكبير، كما اوضحت ردودها خلال اللقاء أنها عندما رأت الفيديو على مواقع التواصل شعرت بالذهول .

وعند سؤالها عن سبب توقفها عن التمثيل، أجابت هند حسنى أنها ظلت في الوسط الفني وشاركت في عدة أعمال فنية حتى التحقت بالجامعة ومن ثم تركت التمثيل، مشيرة إلى أنها لم تتحل بالصبر الكافي لكي تكمل مشوارها الفني .

وعن حياتها الشخصية كشفت هند حسنى أنها متزوجة الآن ولديها طفلين، وأنهما شاهدا الفيديو الذي انتشر لها من طفولتها مع مفيد فوزي، وأبدى ابنها استغرابه الشديد من أنها أجرت الحوار أثناء تناولها الطعام، كما تمنت هند أن تعود للفن من جديد إذا سنحت لها الفرصة. وإذا عُرض عليها عمل جيد وأن تكون إضافة له .