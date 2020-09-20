أعلنت الفنانة التركية ” مريم أوزرلي ” الشهيرة بشخصية السلطانة ” هويام ” في مسلسل ” حريم السلطان ” منذ أيام عن حملها بالشهر الخامس في طفلتها الثانية بدون زواج .

وهو الأمر الذي عرضها إلى الانتقادات من جانب متابعيها خاصة مع رفضها الإفصاح عن هوية والد الطفلة واكتفت فقط بالكشف عن جنسيته بإنه أمريكي الجنسية .

وقالت مريم أوزرلي في تصريحات لها أن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر .. وبالنسبة لها كانت دائما تشعر أن الله معها ويساندها وأنها تستطيع تربية إبنتها .

وعن الانتقادات التي وجهت لها عن حملها بدون زواج أكدت على إنها ترفض تدخل أى شخص فى حياتها أو أن يحكم عليها أحد .

كما أشارت إلى أنها ممتنة لكل ما عاشته وتشكر الله على كل شيء وأن كل ما يقال الآن لا يؤثر عليها .