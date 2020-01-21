بعد انتقاد بدلاتها العارية.. دينا تتألق بوصلة رقص في احد الافراح!

شاركت الراقصة المصرية دينا متابعيها مقطع فيديو من احدث الافراح التي احيتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

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وظهرت دينا في الفيديو وهي تزف عروسين بوصلة رقص وعلقت قائلة: “مبروك رامي وليلياس”.

من ناحية اخرى، أبدت الراقصة دينا دهشتها، من انتقاد الفنانة لوسي لبدل رقصها، ووصفها بالعارية، وقالت إن صور لوسي ببدل الرقص موجودة في الأرشيف، “وممكن نشوف مين اللي ملبسش عريان”، مضيفة أنها صاحبة استايل مختلف في ملابسها، وذلك على غرار الفنانة نجوي فؤاد التي قدمت استايل “شيك” للرقص، فهي صممت شكلا مختلفا لبدل الرقص، بحسب كلامها.

وتابعت: “كل الراقصات ارتدوا بدل رقص عارية في المرحلة العمرية التي يُمكنهم التعري فيها، وذلك بحكم أن شكل بدلة الرقص الشرقي عارية من الأساس، ولكني صممت شكلا مختلفا لها، ويبدو أن لوسي نسيت صورها”.