رغم الضجة الكبيرة التي رافقت مسلسل “وكل ما نفترق” قبل بداية عرضه بأيام بسبب تصريحات الفنانة ريهام حجاج وانتقادها لزميلتها النجمة آيتن عامر، لا يزال الغموض يسيطر على أحداث العمل في حلقاته الاولى، ويشهد الكثير من الانتقادات.

وأخيراً، تعرضت شخصية “قمر” التي تقدمها الممثلة ريهام للكثير من الانتقادات الساخرة بسبب مشهد بكائها في إحدى المشاهد الاي قدمتها مع النجم أحمد فهمي، واصفين حركات وجهها بالمبالغ فيها، وبأنها لم تتمكن من إقناع المشاهدين بصدمتها وحزنها وبكائها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المقطع التمثيلي القصير وتركوا عليه الكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية، وأعادوا الى العلن الخلاف بينها وبين آيتن، وعمد البعض على إجراء مقارنة بين أداء الممثلتين، معتبرين أن الفارق كبير بينهما لناحية القدرات التمثيلية والأداء.

ويشارك في بطولة مسلسل “وكل ما نفترق” الى جانب آيتن عامر وأحمد فهمي، وريهام مجموعة من النجوم من بينهم عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، رانيا يوسف، سلوى خطاب، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.