احتفل الفنان محمود حجازي بخطوبته ونشر صورة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وأوضح خلالها ارتباطه بإحدى الفتيات.

محمود حجازي يعلن ارتباطه

وظهر “حجازي” بالصورة وهو ممسكًا بيد خطيبته وحرص على عدم إظهار وجهها وظهرت وهي تحمل باقة ورد في يدها وعلق قائلًا: “بحبك”.

انفصال محمود حجازي وأسما شريف منير

وفي 5 أبريل عام 2021 أعلنت خبيرة التجميل والبلوجر أسما شريف منير، طلاقها من زوجها الفنان محمود حجازي، بعد عامين من الزواج.

إذ كتبت حينها عبر حسابها الشخصي بـ إنستجرام: يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة ما حصلش نصيب بكل احترام ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كدهـ مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا.

آخر أعمال محمود حجازي

ويعد مسلسل الكتيبة 101 آخر عمل شارك فيه الفنان محمود حجازي والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمود عبد المغني، أحمد عبد العزيز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، والعمل ضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

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