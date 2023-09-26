أعلن الفنان المصري شريف منير خلال الساعات القليلة الماضية عن انفصاله من زوجته لورا عماد زوجته الثانية وأم فريدة وكاميليا، بعد زواج استمر لسنوات كبيرة ونشوب خلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

انفصال شريف منير وزوجته الثانية لورا

قال الفنان شريف منير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلًا.. “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شي قسمة ونصيب واتمني لها كل خير”.

قصة زوج شريف منير ولورا عماد

لورا، كانت صديقة زوجة شريف منير الأولى وخدمتـــها خلال فترة مرضها، وقدمت لورا 5 أعمال سينمـــائية ودراميـة في 4 أعوام فقط، بنهـــاية القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة.

شريف منير و طليقته أم بناته لورا عماد

وشاركت في فيلم “البطل” مع الفنان أحمد زكي، كما شاركت في فيديو كليب أغنية “هنحب أيامنا”، مع الفنان مصطفى قمر، إلا أنها تركـ ــت كل ذلك في مقابل الزوج الذي أحبته واعتـزلت من أجله وأولاد زوجته الأولى وأولادها منه.

الفنانة لورا عماد

من هي لورا عماد؟

لورا، من مواليد 1 من يناير عام 1972، وعملت كمـوديل للإعلانـات قبل أن تتجه إلى الفن، دخلت الفن بالصدفة، على يد الفنان والمخرج طارق التلمساني الذي كان مدير تصوير أحد الإعلانـات التي تُصورها، فوجد وجهها وأداءها ملائما للتمثيل.

وقدمها للمنتج والفنان الراحل سامي العدل، والذي بدوره قدمها لتكون أحد أبطال فيلم “البطل”، مع أحمد زكي، ومصطفى قمر، ومحمد هنيدي، عام 1998 م، وقدمت عدة أعمال منها “أرض الخـوف، سوق المتعـة، لو كان ده حلم»، ومسلسل وحيد هو “الرجل الآخر”، عام 1999.

وقال عنها شريف منيـر: “إنها كانت تخدُم زوجته الأولى أثناء مرضها بـ”سرطان القولون”، والذي تسبب في وفاتها، وأُقدر لها هذا الموقف بشدة، وأولادي من زوجتي الراحلة بيحبوا لورا جدًا”.

وأضاف شريف منير، أنه لم يُطالب “لورا” بالاعتــــزال، ولكنه اشتـــرط عليها مراعـاة بيتها وأن لا يعــود إلى المنزل ويكون غير منظـــمًا، وعندما وجدته متمسكًا بذلك قررت الاعتزال.

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