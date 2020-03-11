بعد انفصال سنة .. زوجة علي ربيع تعلن عن عودتهما وتوجه رسالة إلى والدته : ” ببوس راسك “

كشفت ” ندى محمود ” زوجة الفنان المصري ” علي ربيع ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في منشورا لها عن عودتها إلى زوجها بعد انفصال دام لمدة سنة بينهما على خلفية خلافات أسرية .

فكتبت في منشورها قائلة : ” النهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة وبيتمنوا لنا الخير وكانوا بيدعوا لنا .. زى ما أنتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض ” .

وتابعت : ” كان ممكن نتخطاها في زمن أقصر لولا إن كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا عن لساننا أكاذيب إحنا الاتنين .. النهاردة بقول لأي حد زعل مني حقك عليا ولمامة علي كمان حقك علي إنتي في مقام ماما ولو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية عندي زي مامتي ” .

وأضافت : ” حب على ليكى ده اللى خلانى احبه و بقول لعلى حب الناس لك مش من فراغ ده لان ربنا بيحبك لصفاء قلبك وطيبته .. ربنا يخليك لمليكة ولكل اللي بيحبوك ودعواتكم لنا بحياة مستقرة ” .