في أول تفاعل لها مع والدتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاع دام طويلاً، وجّهت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، رسالة لوالدتها بسبب مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم مسابقة لرواد الأعمال من ذوي الكفاءات العالية، والتابعة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت صورة لوالدتها وتفاصيل المسابقة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في “إنستغرام، وكتبت: “كم أنا فخورة بكِ ماما”.

يُذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي كانت قد أعلنت أن الدورة الرابعة من المهرجان ستُقام في الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ويشهد المهرجان هذا العام عرض 65 فيلماً من 42 دولة.

من ناحية أخرى، تصوّر شيرين رضا حالياً مشاهدها في فيلم “قمر 14″، الذي يتكوّن من خمس حكايات ويضم عدداً كبيراً من نجوم الفن، منهم: خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، وهو من إنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

ويُعرض لشيرين رضا في السينما حالياً فيلم “الغسالة” الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانين: محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد وبيومي فؤاد.