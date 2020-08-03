أثارت الممثلة المصرية الشابة ريم أحمد حالة من الصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر حملها غير انه يبدو ان الخبر شكل صدمة لريم نفسها فور علمها أنها حامل في طفلها الأول من زوجها الممثل طه خليفة.

قالت ريم في مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” عبر شاشة dmc: “كنت أتابع حياتي بطريقتي الطبيعية بين تمارين الزومبا والمشغوليات، وأجريت اختبار الحمل وفوجئت بالنتيجة، ولم أصدق الطبيب عندما أكد لي الخبر، شعرت بالصدمة أنا وزوجي”.

وتابعت: “أعلم أن الكثيرون شعروا بنفس الصدمة بسبب عرض مسلسل (يوميات ونيس) هذه الأيام، ويشاهدونني وأنا طفلة والآن أعلن خبر حملي”.

وعما كتبه الفنان محمد صبحي حول خبر حملها: “قالت هو بالفعل شعر بالصدمة وأخبرني بذلك، ولكنه طمأنني بأن الوقت مناسب للحمل، فأنا متزوجة منذ عامين، وتعرفت على زوجي بشكل كافي”.

ريم أحمد ممثلة وراقصة بالية اشتهرت من خلال مسلسل “يوميات ونيس” الذي قدمت فيه دور “هدى” أصغر الأبناء، كما شاركت في تقديم برنامج “ست الحسن” عبر قناة ON E.