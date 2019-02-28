بعد ان استعانت بالشعر المستعار.. ممثلة مصرية تعود لإرتداء الحجاب

بعد ظهورها من دون حجاب خلال لقاء تلفزيوني سابقاً، الأمر لذي أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي أيضاً التي إعتاد الجمهور على إطلالتها بالشعر المستعار في أعمالها، إلا أن الممثلة المصرية هالة فاخر فاجأت المشاهدين مؤخراً بإطلالتها بالحجاب مجدداً ضمن إستضافتها في برنامج “أنا وبنتي”.

وكانت فاخر قد عادت وأطلت بالحجاب مجدداً في وقت سابق خلال تقديمها واجب العزاء للممثل مصطفى خاطر بوفاة والدته.

وبسبب الإنتقادات التي تعرضت لها بسبب إستعانتها بالشعر المستعار ردت قائلةً إنه لا يحق لأحد التدخل بحياتها الخاصة والشخصية.