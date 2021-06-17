بعد ان اثارت ضجة كبيرة في حفل الفنان جورج وسوف في دمشق، تحدثت الفتاة السورية عن اعجابها الشديد بسلطان الطرب مؤكدة انه عوضها عن والدها الذي فقدته بعمر الاربع سنوات.

بدأت الفتاة كلامها في مقابلة حول ما حدث معها في الحفل بالقول: “انا افتخر اني قول جلالة السلطان جورج وسوف طبعا الجلالة لله عز وجل وفي جلالة للملوك”.

وعن تفاصيل ما حدث معها قالت: “شفته عن قريب نخيب على ركبي وقعت على الاض كانت لحظة تتأرخ واي حدا يشوف فنانه المفضل يمكن يساوي اكثر من هيك وبعدين هو سلطان الطرب منو شي قليل حتى ما ساوي هيك”.

كما أكدت انها غير نادمة على ما قامت به، وتابعت “بتمنى اني ارجع عيد نفس الشيء الذي صار”.

وانهت كلامها بتوجيه رسالة الى جورج وسوف قالت بها: “بحب قله اني بحبك كثير وبطربك وبفنك وبقدراتك العظيمة وبطلتك العظيمة عوضتني عن ابي الذي فقدته لما كان عمري اربع سنين”.

فتاة دمشقية تبكي بحرقة بسبب سلطان الطرب جورج وسوف . pic.twitter.com/jmc7eekJmf — Syria Drama (@syriadramaa) May 31, 2021

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع الذي وثق نوبة البكاء الشديدة التي دخلت فيها الفتاة السورية وهي تردد كلمات الأغنية وتبكي بشكل ملفت، ما جعل جورج وسوف يطلب من حراسه السماح لها بالصعود على المسرح، ثم قام بمسح دموعها بمنديل لتقوم هي الأخرى بتقبيل يده.

وجاء إحياء الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا ضخما على مسرح قلعة دمشق، بمناسبة فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة.