أطلت ليلى عبداللطيف، امس الأربعاء، عبر شاشة تلفزيون الجديد مع الاعلامي نيشان حيث اطلقت سلسلة جديدة من التوقعات للبنان والعالم العربي.

في البداية، أكدت ليلى عبداللطيف انها لا ترى اي شخصية بديلة عن سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية قائلة “مين ما اجا ومين ما راح ما في غير الشيخ سعد”.

وعن سبب اطلاقها توقعات مبكرا، قالت ليلى عبداللطيف انها اضطرت للظهور امس لان لديها توقعات تخاف ان يحدثوا قبل نهاية هذا العام حيث جاءت توقعاتها على الشكل التالي:

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وفي رد واضح على ما كان قد قاله ميشال حايك في حلقة سابقة، توقعت ليلى عبداللطيف لـ نيشان قائلة “بعد رحلة نجاح طويلة معك شايفتك بعد عمر طويل شايب وقاعد في مكتبتك عم تقرأ ومستمتع بحياتك”.

وكان ميشال حايك قد فاجأ نيشان في حلقة سابقة عندما حذره من الانتحار قائلا: “ما بعرف اذا انت كان شي فرد حاطه حدك او حاولت تعمل شي بحياتك قبل هلق فأنا عم احكيك واللي ردك عن اللي شفته انا هو شخص واحد بأول مرة اللي هو الوالدة”.

واضاف ميشال حايك بشكل واضح قائلا “شيل فكرة ما يسمى انتحار واذا في اي سلاح موجود حدك أو فرد حطه على جنب”.