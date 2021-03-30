حرص الفنان اللبناني راغب علامة على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بلحظة تلقيه لقاح فيروس كورونا موجها الشكر الى دولة الامارات لحرصها على صحة الانسان.

ونشر راغب علامة صورة تلقيه اللقاح على حسابه على تويتر وعلق كاتبا: “اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19 شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان”.

اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19

شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان #uae #dubai #dha pic.twitter.com/0uUonEPVx2 — RaghebAlama (@raghebalama) March 30, 2021

وكان ​راغب علامة قد أعلن في يناير الماضي تراجعه عن تصريحات سابقة له بشأن تشكيكه في اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث أكد​ أنه ينتظر وصول اللقاح​ إلى لبنان ليكون أول من يتلقاه.

وقال راغب علامة حينها :”كل يوم عن يوم عم يتطور موضوع لقاح كورونا من كم شهر انا كنت كثير خايف من اللقاح لكن اليوم الخطر الداهم هو كورونا نفسها انا ناطر يوصل الـ vaccine علي لبنان لكون اول واحد باخده”.

وكان راغب علامة قد صرح في لقاء تلفزيوني سابق بطريقة ساخرة على تلقي ​الفنانة أحلام​ للقاح وقال إنه لم يتم التوصل إلى لقاح بعد وتابع ضاحكاً: “أحلام مهضومة ودمها خفيف”.