أصدرت نقابة الممثلين المصريين، يوم الاثنين، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

وذكرت النقابة في بيان لها أن “الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه”.

وأوضحت النقابة أن “التحقيق مع الممثل المصري سيستمر بحد أقصى في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل”.

وفي اول تعليق له على قرار ايقافه، نشر محمد رمضان صورة له بالزي العسكري، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا: “احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير ،ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم”.

وتابع: “ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي، ثقة في الله وحده”.

وعاد محمد رمضان ونشر صورة اخرى له وهو يمتطي حصان وكتب: “اجازة دراما #رمضان٢٠٢١ تمنياتي لي وللجمهور بمشاهدة ممتعة وتمنياتي لزملائي بالنجاح والتوفيق وشكراً جمهوري على تصويتكم لي جائزة احسن ممثل٢٠٢٠ عن #البرنس من #وشوشة وللعلم عدم دعمكم في ايقافي شيء وتصويتكم لي شيء أخر #الحمد_لله_على_كل_شيء أكيد خير #ربنا_يديم_الحُب #ثقة_في_الله_نجاح دائماً أبداً #محمد_رمضان”.