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بعد “بحب كورونا باللبن”.. بدرية طلبة: “كورونا اوعى تيجوا تزورونا”

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بدرية طلبة

بدرية طلبة

تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة، لحملة هجوم شرسة من قبل متابعيها الفترة الأخيرة، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تسخر من تعليمات السلامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت بدرية طلبة ردا على سؤال “فيروس ايه يا أختي، احنا المصريين مبيحوقش فينا حاجة، دا هما بيقولوا بلاش تجمعات واحنا متجمعين، بلاش بوس واحنا بنهري بعض بوس، انا بحب الكورونا باللبن وبحب الكورونا بالملبن”.

غير ان بدرية طلبة حاولت تدارك الامر بعد حملة الهجوم عليها، ونشرت مقطع فيديو جديد لتوعية متابعيها من فيروس كورونا، لتحثهم على البقاء داخل منازلهم واتباع تعليمات السلامة، قائلة: “عشان ما ينتشرش فيروس كورونا.. أوعوا تيجوا تزورونا ولا نزركم ولا نعرف بعض الفترة ده.. كل واحد يلتزم بيته.. أقعدوا في البيت إلهي تنستروا”.

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