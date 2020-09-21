تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للفنان المصري أمير كرارة وهو يرقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض ” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وظهر النجم المصري في مقطع الفيديو من حفل زفاف شقيقته الصغرى وهو يرقص على أنغام الأغنية ثم اقتربت منه العروس ومسكت يده للرقص معه ثم انضم إليها شقيقيها الآخرين .

وكان النجم المصري قد أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد إنتشار مجموعة من الصور والمقاطع من حفل الزفاف وهو يغمر شقيقته ويبكي من شدّة الفرح.

يذكر أن كرارة كان قد احتفل بزفاف شقيقته الأسبوع الماضي، في حفل اقتصر على حضور أسرة العروسين فقط والأصدقاء المقربين.