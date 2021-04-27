فاجأت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي المتابعين والجمهور بإعلان خبر انفصالها عن زوجها السيد رامي عقل بعد نحو أربع سنوات من زواجهما.

ورغم إنتشار الخبر الحزين عبر السوشيال ميديا، حرصت ياغي على الصمت وعدم تداول أو نشر تفاصيل عن حياتها الشخصية بانتظار انتهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة لتعلن بعدها طلاقها رسمياً.

وحاولت بريجيت تجاهل التعليقات التي تعرّضت لها من خلال الترويج لمسلسل “راحوا” الذي تشارك فيه بشخصية “كارلا”، ونشرت أخيراً صورة لها بفستان الزفاف وعلّقت عليها: “شو رح يصير مع كارلا وإيليو؟ ما تنسوا تحضروا مسلسل راحوا”.

وكانت ياغي قد دخلت القفص الذهبي عام 2017، في حفل زفاف اقتصر حضوره على العائلة والمقرّبين، وقدّمت بهذه المناسبة أغنيتين، وكانتا مفاجأة لزوجها.