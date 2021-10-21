أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل خلال ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي، بسبب رقصها مع مواطنها الفنان، محمد رمضان.

وفي التفاصيل، فقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على “إنستغرام”، مقطع فيديو للفنانة الشهيرة وهي تتمايل بجانب زميلها محمد رمضان كما اعادت سمية الخشاب نشر نفس المقطع عبر حسابها وعلقت عليه كاتبة: “موسى وحلاوتهم” في اشارة الى شخصيتهما في مسلسل “موسى” الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وظهرت سمية الخشاب في الفيديو بفستان أسود اللون وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى فيما شاركها محمد رمضان الرقص، لينشغل لاحقاً بأخذ الصور التذكارية مع بعض الحاضرين.

وقد تعرضت سمية الخشاب للانتقادات بسبب هذا الفيديو مشيرين إلى أن الرقص بجانب صاحب “نمبر وتن” بات موضة لجذب الانتباه، فيما أشار آخرون إلى أنها كانت تتمايل وهي متجاهلة رمضان فيما الأخير يحاول مشاركتها الاحتفال.

يذكر ان الفنانة الاماراتية بلقيس والفاشينيستا الكويتية شوق الهادي كانوا قد تعرضوا لانتقادات بدورهن خلال الاشهر القليلة الماضية بسبب رقصهن الى جانب محمد رمضان.