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بعد بنائه مسجدا في تايلاند.. عبير صبري لزوجها: “كل يوم بتعلم منك وبحترمك اكتر”

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عبير صبري زوجها أيمن البياع

عبير صبري زوجها أيمن البياع

هنأت الفنانة المصرية عبير صبري زوجها رجل الأعمال أيمن البياع، بسبب بنائه مسجدًا يحمل اسمه في جنوب تايلاند.

ونشرت عبير صبري صورا للمسجد عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة:” مبروك حبيبي مسجدك في جنوب تايلاند ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك..كل يوم بتعلم منك وبحترمك اكتر”.

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مبروك حبيبي مسجدك في جنوب تايلاند ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك..كل يوم بتعلم منك وبحترمك اكتر❤❤ 🙏🙏@draymanalbayaa #Abeersabry #abeer_sabry #ماشاء_الله #AA#عبير_صبري

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بدوره رد أيمن البياع على تهنئة زوجته قائلًا: “اللهم أجعله صدقة جارية ولا تحرمني حسناته ٠٠٠ عمري وحبيبني انتي”.

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