بعد بنائه مسجدا في تايلاند.. عبير صبري لزوجها: “كل يوم بتعلم منك وبحترمك اكتر”

هنأت الفنانة المصرية عبير صبري زوجها رجل الأعمال أيمن البياع، بسبب بنائه مسجدًا يحمل اسمه في جنوب تايلاند.
ونشرت عبير صبري صورا للمسجد عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة:” مبروك حبيبي مسجدك في جنوب تايلاند ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك..كل يوم بتعلم منك وبحترمك اكتر”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
مبروك حبيبي مسجدك في جنوب تايلاند ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك..كل يوم بتعلم منك وبحترمك اكتر❤❤ 🙏🙏@draymanalbayaa #Abeersabry #abeer_sabry #ماشاء_الله #AA#عبير_صبري
بدوره رد أيمن البياع على تهنئة زوجته قائلًا: “اللهم أجعله صدقة جارية ولا تحرمني حسناته ٠٠٠ عمري وحبيبني انتي”.