بعد تارة فارس – جريمة مروعة تنهي حياة نجم جديد.. وآخر كلماته تفطر القلوب

شهد العراق جريمة قتل جديدة لأحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أقدم مجهولون على خطف وقتل المراهق المعروف بلقب “ملك الإنستغرام”.



وفي التفاصيل، تم العثور على جثته مطعوناً بالسكين بطريقة وحشية بعد خطفه من أحد شوارع اليرموك أثناء عودته إلى منزله ليلاً.

وتناقل المتابعون على إثر ذلك فيديو مروّعاً ظهر فيه المطيري المولود في عام 2003 مضرجاً بدمائه.



وسمع في الفيديو صوت رجل يتحدث إليه ويسأله عن مكان سكنه واصفاً حالته المروعة، فيما قال الضحية: “أريد أشوف أمي”.

ويذكر أن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أعلن منذ أيام تشكيل فريق متخصص للتحقيق بوفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري وخبيرة التجميل رشا الحسن وعارضة الأزياء تارة فارس وآخرين.