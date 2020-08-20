شاركت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيهاعبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بأحدث صورها التى ظهرت فيها بإطلالة صفية رائعة خطفت بها الأنظار، وتفاعل معها محبيها مشيدين بجمالها وحيويتها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز مرتدية برنيطة بشريط ستان أرجواني اللون، مستخدمة الللون الأزرق المنقوش بالورود في إطلالتها البسيطة لصيفية التي أدهشت جمهورها ودفعت منى زكي للتعليق بكلمات طريفة على طريقة “مسلسل ب 100 وش” قائلة: “فوق العظمة بكتير”.

في سياقٍ آخر، تجدد مؤخراً الحديث عن حمل الفنانة ياسمين عبد العزيز في طفلها الأول من زوجها الفنان أحمد العوضي، بسبب إحدى الصور التي أطلت فيها وهي تحاول إخفاء بطنها بحقيبة اليد، وعلي الرغم من نفي ياسمين الصريح لخبر حملها الذي تم تداوله منذ فترة بسبب زيادة وزنها، وخروجها بصورتين مع زوجها أحمد العوضي تطل فيهما ببطن مسطح، إلا أن الحديث تجدد بسبب تلك الصورة الجديدة لها في الساحل الشمالي.

وعلي الصعيد الفنى، يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز شاركت في رمضان 2020 بـ”مسلسل ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى ‏فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، ‏تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة، واستطاع هذا المسلس أن يحقق نجاحاً كبير خلال المارثون الرمضانى .