بعد تحديها جوهرة.. ميس حمدان تحذف فيديو الرقص بشكل مفاجىء!

فاجأت الفنانة الاردنية ميس حمدان متابعيها بحذف فيديو رقصها الشرقي بشكل مفاجئ، والذي علقت عليه بطرافة متحدية الراقصة جوهرة بأن تحل محلها في أي حفل في حال اعتذارها.

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وكانت ميس حمدان قج نشرت فيديو وهي تقدم وصلة رقص شرقي بتوب كشف عن بطنها وبنطلون رياضي على أغنية “لو بس بصلي” للفنانة يارا، وعلقت على المقطع قائلة: “عاش يا نسر … عندى يوم في الأسبوع بعمل رياضة على مزيكا عربي وأرقص بلدي أكسر فيه ملل الجيم وبحرق كالوريز كتير عشان الحركة سريعة”.

وأضافت ميس حمدان في تعليقها: “بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. صحابي عايزنى أدي دروس وماله أهو كله برتقال”.

ورغم أن ميس حمدان معتادة على نشر مقاطع عدة لرقصها على حسابها على انستقرام، إلا أنها تعرضت لهجوم قاسِ من قبل البعض لتقوم على إثره بحذف الفيديو في الحال.