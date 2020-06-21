تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لـ “نور” نجل الفنان المصري “هشام سليم”، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان وسط البحر في أحد المصايف برفقة والده يستمتعان بقضاء الأجازة الصيفيه .

وظهر نور في تلك الصور التى نشرها على حسابه وهو يستعرض عضلاته بالمايوه على البحر، بينما نشر عدد آخر من الصور التي التقطها مع والده، وانهالت التعليقات الإيجابية من أصدقائه ومتابعيه .

يُذكر أن نور إبن الفنان هشام سليم ظهر في مقطع فيديو في الساعات الاخيرة، حيث كان يدافع عن الناشطة المصرية “سارة حجازي” التي اثار خبر انتحارها منذ أيام حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي لم تنته حتى الان؛ وقال نور في هذا المقطع: “اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق واللى هيجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك”.

كما يذكر أن نور هشام سليم نفسه كان قد اثار موجة كبيرة من الجدل، بعد ظهور والده الفنان هشام سليم في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة “إيناس الدغيدي” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان السابق، وتحدث من خلاله عن قصة تحول إبنه جنسياً من فتاة إلى رجل .