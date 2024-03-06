كشف الفنان أحمد فهمي عن الأمور التي تغيرت فيه بعد تخطيه سن الأربعين، مؤكداَ أنه أصبح شخصا هادئا.

أحمد فهمي بعد الأربعين

وقال أحمد فهمي ببرنامج “مغامرات الصندوق” “في اختلاف كبير بعد سن الأربعين بقت أهدى بكتير ولو قررت أني أخد قرار مرجعش فيه هاخده من غير عصبية وانفعال، قراراتي شديدة لكن مش بخناق”.

وتحدث أحمد فهمي عن فكرة الفشل وكيف ينظر له قائلا: “مفيش فشل مطلق ممكن يكون في تجربة مفيهاش توفيق 100% لكن غلطاتك بتبني معاك نجاحات كل ما تكبر بتعرف أن تجاربك اللي فيها مشاكل بتفيدك أكتر ما الدنيا تفضل وردي ومع أول وقعة متقدرش تقف تاني”.

وعن كيفية تجاوزه للأزمات قال “مفيش طريقة محددة لتجاوز المشكلة هو حسب حجم المشكلة وفي الآخر كله بيعدي وإنت عندك شوية مباديء مش بتكسرها”.

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

يذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن أحمد فهمي في نوفمبر الماضي بـStory عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

فيلم “عائلة المكسيكي”

الجدير بالذكر أن أحمد فهمي بدأ تصوير فيلمه الجديد “عائلة المكسيكي“.

تدور أحداث فيلم “عائلة المكسيكي” في إطار كوميدي حول “المكسيكي” الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج مساعدة مجموعة لتنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

فيلم “عائلة المكسيكي” بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان، في أولى تجاربه الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية، مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن إنتاج “اتحاد الفنانين” و”ليجسي برودكشن للإنتاج الفني”.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان آخر أعمال أحمد فهمي الفنية، فيلم “مستر إكس” الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته: هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، وأمير شاهين…، والعمل هو قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

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