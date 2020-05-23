

أثار انتشار شائعة جديدة حول وفاة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز قلق محبيها في العالم العربي والعالم ما دفع المقربين من ايقونة الغناء اللبناني الى نفي الخبر بشكل كامل مؤكدين انها بصحة جيدة.

وجاء في نص الرسالة التي انتشرت بشكل كبير: “لقد صعق اللبنانيون والعالم العربي برحيل قبل قليل الفنانة العربية فيروز عن عمر يناهز الخامسة والثمانين في مشفى الجامعة الاميريكية في بيروت.”

لقد صعق اللبنانيون والعالم العربي برحيل قبل قليل الفنانة العربية فيروز عن عمر يناهز الخامسة والثمانين في مشفى الجامعة الاميريكية في بيروت.

وداعا فيروز (1935-2020)



رحمة الله على روحها، وتعازينا القلبيه لأسرتها الكريمة. pic.twitter.com/R0UtdZGstY — Andaloseya (@andaloseya) May 22, 2020

فقد علق غسان الرحباني عن الرسالة المتداولة عن صحة فيروز: “فيروز بخير، واعتدنا كل سنة ان نسمع مثل هذه الشائعات”.

وأشار مصدر آخر مقرب من فيروز (84 عاما) إلى أنه دائما ما تنتشر أخبار عن وفاتها كل شهرين، “ولكن حالتها أحسن من حالتك ومن حالتي… متل الحديد”.

كما نشر الاعلامي اللبناني رودولف هلال مقطع فيديو للسيدة فيروز من منزلها مؤكدا انها “بألف خير”.