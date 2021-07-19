أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة من القلق منذ أمس، بعد إعلان خبر نقلها إلى العناية المركزة عقب إجرائعل عملية جراحية والحديث عن خطأ طبي تسبب في تدهور حالتها الصحية.

وفي هذا الاطار، كشفت الإعلامية لميس الحديدي كواليس تواصلها مع الفنان أحمد العوضي للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبد العزيز.

وقالت لميس الحديدي خلال خلقة الامس من برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON أن العوضي اكتفى بطلب الدعاء لزوجته، دون الإفصاح عن طبيعة حالتها الصحية بعد نقلها إلى العناية المركزة.

تابعت أنها تحترم خصوصية أي شخص وحق أسرة ياسمين عبد العزيز في إعلان تفاصيل حالتها الصحية في الوقت المناسب.

أوضحت لميس الحديدي أن حالة ياسمين عبد العزيز ذكرتها بالإعلامية إيمان الحصري، عن وجود احتمالات لأخطاء طبية، مشيرة إلى أن لديها معلومة مؤكدة أن إيمان الحصري لم تجري عملية صعبة، وتظن أن ياسمين كذلك.

وتسائلت “لميس” عما حدث في حالتي ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري، وهل ما حدث لهما مضاعفات نادرة أم أخطاء طبية؟ ومن يدفع ثمن تلك الأخطاء ومن يتم محاسبته لو كان هناك أخطاء، مؤكدة أنها تمتلك المعلومة عن وجود خطأ طبي في أحدى الحالتين لكنها لا تستطيع إعلانها، لأن ذلك شأن أسرة المريضة.

وجهت لميس الحديدي سؤالها إلى نقابة الأطباء ووزيرة الصحة عن مدى محاسبة الأطباء على الأخطاء، وهل توجد آلية لذلك أم أن القانون يحمي الاطباء من المسائلة.