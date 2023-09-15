أثارت الفنانة الأردنية عبير عيسى (62 عاماً) جدلاً واسعاً بسبب إطلالتها غير المألوفة خلال افتتاح الدورة 21 من “مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي”.

عبير عيسى تثير الجدل بتسريحة شعر غريبة

وأطلّت عيسى بتسريحة شعر غريبة، حيث حلقت شعرها عند الأطراف، وأبقت على ذيل مرفوع في الوسط.

واعتقد الجمهور أن تسريحة عيسى مرتبطة بمرض أو بمظهر شخصية تؤديها في عمل فني جديد، إلا أن الفنانة أكّدت العكس، حيث قالت وفق منشور شاركه المصوّر سامر الزعبي: “قمت بذلك من باب التغيير، والحمد لله لا أعاني من أي مرض كما سمعت من آراء الناس”.

وأضافت عبير عيسى أن قَصّة الشعر التي اعتمدتها ليست لها علاقة بدور تؤديه في أي عمل فني حالي أو مقبل.

وشكرت الفنانة الأردنية عبير عيسى الجمهور العربي والأردني على اهتمامهم بها.

عبير عيسى

وتشارك عبير عيسى في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي كرئيسة للجنة العليا له، حيث قدمت الشكر لوزارة الثقافة ولنقابة الفنانين الأردنيين، وللجهات الداعمة له، مرحبة بالوفود المسرحية العربية المشاركة.

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة الأردنية، هيفاء النجار، أن هذا المهرجان يعتبر جزءًا من الأنشطة والبرامج الثقافية التي تأتي بالتنسيق الكامل مع مجلس محافظة الزرقاء، مقدرة دعم وجهود الجهات كافة التي أسهمت فيه.

وأضافت أن وزارة الثقافة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الفن والفنانين والثقافة في الحقول كافة، مشيرة إلى أن الأردن يعتبر أنموذجاً يحتذى بدعمه للفعل الثقافي، وتميزه بالمحبة والصمود والعطاء، واستضافته للوفود المسرحية المشاركة.

يُشار إلى أن المسرحيات المشاركة في المهرجان، التي تستمر فعالياته حتى الـ20 من أيلول/سبتمبر الجاري، هي: “فاصل زمني” من الأردن، و” المفقودة” من الجزائر، و”الجندي الأخير” من ليبيا، و”البوابة” من العراق، و”رجال في الشمس” من فلسطين، و”نشرب إذا” من السعودية، و”الحشاشين” من تونس”، فيما تعرض مسرحية “المهطوان” من الأردن خارج المسابقة.

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